Приведите пример великодушия из жизни очень нужно для сочинения по Литературе
Литература
Приведите пример великодушия из жизни очень нужно для сочинения по Литературе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды бездомный помог богатой девушке заплатив за ее такси до дома так как она деньги забыла дома. Она открыла пожертвовальную акцию для этого бездомного и у него на счету сейчас уже накопилось почти 2 миллиона долларов! сам можешь немного приукрасить произошло в Амиерике кажеться
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