Приведите пример великодушия из жизни очень нужно для сочинения по Литературе

Гость: Гость:

Однажды бездомный помог богатой девушке заплатив за ее такси до дома так как она деньги забыла дома. Она открыла пожертвовальную акцию для этого бездомного и у него на счету сейчас уже накопилось почти 2 миллиона долларов! сам можешь немного приукрасить произошло в Амиерике кажеться