Русско- польска. Воина итоги
История
Русско- польска. Воина итоги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Русско - Польская война (1654 - 1667 г.) - продолжение ряда войн между Россией и Речью Посполитой.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Обществознание
Не бойся врагов, в лучшем случае они могут тебя убить, не бойся друзей- в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных- они не убивают и...
Русский язык
Мои часы ушли вперед сказала тетя Маша ой убежало молоко сказала тетя Груня Объяс??ите написание выделенных букв подчеркните многозначные слова сос...
Математика