2/3 сут =...ч 3/5 кг =...г 3/5м= ... дм
Математика
2/3 сут =...ч 3/5 кг =...г 3/5м= ... дм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3 сут = 144 ч. 3/5 кг=15 000 г 3/5 м = 150 дм
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