2/3 сут =...ч 3/5 кг =...г 3/5м= ... дм

Математика
2/3 сут =...ч 3/5 кг =...г 3/5м= ... дм
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2/3 сут = 144 ч. 3/5 кг=15 000 г 3/5 м = 150 дм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Не бойся врагов, в лучшем случае они могут тебя убить, не бойся друзей- в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных- они не убивают и...
Ответить
Русский язык
Мои часы ушли вперед сказала тетя Маша ой убежало молоко сказала тетя Груня Объяс??ите написание выделенных букв подчеркните многозначные слова сос...
Ответить
Математика
Решите уравнение и выполните проверку a) (x-87)-27=36 b) 87-(41+y)=22 РЕШИТЬ ДВУМЯ СПОСОБАМИ
Ответить
Математика
Если не видно не нужно отмечать как нарушение! Просто в коментах напишите какой номер не пончюятен....
Ответить
Математика
Если одно из слагаемых увеличить на 16 то сумма дальше помогите решить
Ответить