Решите уравнение и выполните проверку a) (x-87)-27=36 b) 87-(41+y)=22 РЕШИТЬ ДВУМЯ СПОСОБАМИ

Математика
Решите уравнение и выполните проверку a) (x-87)-27=36 b) 87-(41+y)=22 РЕШИТЬ ДВУМЯ СПОСОБАМИ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(х-87)-27=36                           (х-87)-27=36 х-87=36+27                               х-87-27=36 х-87=63                                     87-27-х=36 х=87+63                                    60-х=36 х=150                                        60-36                                                    х=24  
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