Решите уравнение и выполните проверку a) (x-87)-27=36 b) 87-(41+y)=22 РЕШИТЬ ДВУМЯ СПОСОБАМИ
Математика
Решите уравнение и выполните проверку a) (x-87)-27=36 b) 87-(41+y)=22 РЕШИТЬ ДВУМЯ СПОСОБАМИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(х-87)-27=36 (х-87)-27=36 х-87=36+27 х-87-27=36 х-87=63 87-27-х=36 х=87+63 60-х=36 х=150 60-36 х=24
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