Как сделать предложение сосульки звенелии и...сделать сложным
Русский язык
Как сделать предложение сосульки звенелии и...сделать сложным
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосульки звенели и солнышко сияло
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