Как сделать пунктационный разбор предложения а синица в праздничном наряде
Русский язык
Как сделать пунктационный разбор предложения а синица в праздничном наряде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А синица в праздничном наряде. А - частица Синица - существительное, подлежащее, подчёркивается одной чертой В - предлог, его в треугольник Праздничном - прилагательное, определение, подчёркивается волнистой линией Наряде - существительное, дополнение, подчёркивается пунктиром ( ---)
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