Как школа связана с различными производствами?
Окружающий мир
Как школа связана с различными производствами?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.В школе дети обучаются, и выбирают любую професию, некоторые связаную с производством.2.Дети сдают мукулатуру (книги, газеты и т.д) они перерабатываются.
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