Как силикат так и карбонат калия взаимодействуют с 1) СО2Н2О 2) КОН 3)КNO3 4)O2 Очень срочно!

Химия

Как силикат так и карбонат калия взаимодействуют с 1) СО2Н2О 2) КОН 3)КNO3 4)O2 Очень срочно!

Автор: Гость