Как силикат так и карбонат калия взаимодействуют с 1) СО2Н2О 2) КОН 3)КNO3 4)O2 Очень срочно!
Химия
Как силикат так и карбонат калия взаимодействуют с 1) СО2Н2О 2) КОН 3)КNO3 4)O2 Очень срочно!
Ответ(ы):
Гость:
K₂SiO₃ + CO₂ + H₂O = K₂CO₃ + H₂SiO₃↓ -- угольная кислота, как более сильная. вытесняет кремниевую кислоту из её солей K₂CO₃ + CO₂ + H₂O = 2KHCO₃
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