Образуйте все возможные формы степеней сравнения Таинственный, яркий, чистый Ранний, редкий, крупный
Русский язык
Образуйте все возможные формы степеней сравнения Таинственный, яркий, чистый Ранний, редкий, крупный
Ответ(ы):
Гость:
Сравнительная простая: таинственнее,ярче,чище,ранее, реже,крупнее Превосходная простая:таинственнейший, ярчайший, чистейший,ранешний, редчайший,крупнейший Сравнительная составная: более (менее) таинственный, яркий,чистый,ранний,редкий, крупный Превосходная составная: наиболее (наименее, самый) таинственный, яркий,чистый,ранний,редкий, крупный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Помогите пожалуйста разобрать предложение В каких словах количество звуков и букв не совпадают. В лесу царствует осень. "
Математика
Длина стороны прямоугольника 13 см.Ширина прямоугольника 7 см.Найдите периметр и п??ощадь прямоугольника
Русский язык