Образуйте все возможные формы степеней сравнения Таинственный, яркий, чистый Ранний, редкий, крупный

Гость: Гость:

Сравнительная простая: таинственнее,ярче,чище,ранее, реже,крупнее Превосходная простая:таинственнейший, ярчайший, чистейший,ранешний, редчайший,крупнейший Сравнительная составная: более (менее) таинственный, яркий,чистый,ранний,редкий, крупный Превосходная составная: наиболее (наименее, самый) таинственный, яркий,чистый,ранний,редкий, крупный