Образуйте все возможные формы степеней сравнения Таинственный, яркий, чистый Ранний, редкий, крупный

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Образуйте все возможные формы степеней сравнения Таинственный, яркий, чистый Ранний, редкий, крупный
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сравнительная простая: таинственнее,ярче,чище,ранее, реже,крупнее Превосходная простая:таинственнейший, ярчайший, чистейший,ранешний, редчайший,крупнейший Сравнительная составная: более (менее) таинственный, яркий,чистый,ранний,редкий, крупный Превосходная составная: наиболее (наименее, самый) таинственный, яркий,чистый,ранний,редкий, крупный
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