Помогите пожалуйста,продолжить уравнение реакции
Химия
Помогите пожалуйста,продолжить уравнение реакции
Ответ(ы):
Гость:
Аланин+hcl NH2-C2H4-COOH + HCl → HOOC-C2H4-NH2•HCl
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