Трубу длинной 9,35 м разрезали на две части .Длинна одной части 2,89 м.На сколько метров вторая часть длиннее второй ?
Математика
Трубу длинной 9,35 м разрезали на две части .Длинна одной части 2,89 м.На сколько метров вторая часть длиннее второй ?
Ответ(ы):
Гость:
1) 9,35-2,89= 6,46 (длинна второй части трубы) 2) 6,46-2,89=3,57( на столько больше вторая труба)
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