Трубу длинной 9,35 м разрезали на две части .Длинна одной части 2,89 м.На сколько метров вторая часть длиннее второй ?

Математика

Трубу длинной 9,35 м разрезали на две части .Длинна одной части 2,89 м.На сколько метров вторая часть длиннее второй ?

Автор: Гость