Подберите и запишите антонимы к данным прилагательным горькой сухая тяжелая твердой широкой доброе Найдите имена прилагательные в которых надо проверить парный согласный звук составьте 3 предложений с этим прилагательными употр...
Русский язык
Подберите и запишите антонимы к данным прилагательным горькой сухая тяжелая твердой широкой доброе Найдите имена прилагательные в которых надо проверить парный согласный звук составьте 3 предложений с этим прилагательными употребив их в форме творительного падежа
Ответ(ы):
Гость:
Горькой-сладкой,сухая-мокрая,тяжёлая-легкая,твёрдой-мягкой,широкой-узкой,доброе-злое.Сладкой-слаДок,легкая-леГок,мягкой-мяГок,узкой-уЗок.В парке я угостил друзей сладкой ватой.В школу я хожу широкой дорогой.Бабушка накормила меня сладким пирогом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести стих с английского на русский но только русскими буквами How’s the weather? Do you know? Don’t ask me! I don’t know! Is it rainy? Is it s...
Алгебра
Математика
Узнай объем емкости, имеющий форму куба с ребром 2 дм. Сколько литров воды можно на??ить в такой сосуд?
Алгебра