Подберите и запишите антонимы к данным прилагательным горькой сухая тяжелая твердой широкой доброе Найдите имена прилагательные в которых надо проверить парный согласный звук составьте 3 предложений с этим прилагательными употр...

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Подберите и запишите антонимы к данным прилагательным горькой сухая тяжелая твердой широкой доброе Найдите имена прилагательные в которых надо проверить парный согласный звук составьте 3 предложений с этим прилагательными употребив их в форме творительного падежа

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