Помогите пожалуйста, то я это всё пропустил ... Ничего не знаю , как там и что делать

Алгебра
Помогите пожалуйста, то я это всё пропустил ... Ничего не знаю , как там и что делать
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