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Решите пример 2.1/6-1.5/6+3.2/6-2.5/6
Математика
Решите пример 2.1/6-1.5/6+3.2/6-2.5/6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 1/6 - 1 5/6 + 3 2/6 - 2 5/6 = 13/6-11/6+20/6-17/6= 5/6
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