Составь и запеши предложение с любым сочитанием слов
Русский язык
Составь и запеши предложение с любым сочитанием слов
Ответ(ы):
Гость:
1.У него дома есть собака 2.До её дома идти шесть минут 3.В их школе поставили новую площадку 4. Мячик долетел до их школы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение на тему Школьная жизнь с употреблением наречия и причастный оборот! 10-12 предложений! Помогите срочно нужно!
Математика
По вертикальному столбу высотой 6 метров пойдет улитка За день она поднимается на 4 метра а за ночь опускается интернета через сколько дней улитка ...
Литература
Обществознание