Составь и запеши предложение с любым сочитанием слов

Русский язык
Составь и запеши предложение с любым сочитанием слов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.У него дома есть собака 2.До её дома идти шесть минут 3.В их школе поставили новую площадку 4. Мячик долетел до их школы
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