Сочинение на тему Школьная жизнь с употреблением наречия и причастный оборот! 10-12 предложений! Помогите срочно нужно!

Гость: Гость:

Я очень люблю свою школу! Учиться очень интересно и весело. Учителя всегда отвечают на вопросы, интересующие меня.Сколько нового я узнаю, пообщавшись с моими любимыми педагогами. Я слушаю их, затаив дыхание(это деепричастный оборот, надеюсь, ничего страшного), потому что они рассказывают понятно. Эти знания помогают мне в трудных ситуациях, которые часто со мной случаются. В школе у меня есть друзья, читающие книги. Они проносят их в школу, и мы всем классом их читаем. Поэтому каждую перемену, наш класс сидит в своем кабинете тихо, так как мы заняты очень увлекательным делом. Вот такая у меня школьная жизнь. Она полна интересными событиями, излучающими позитив и радость.