В предложении. "Вот пробежала полевая мышь." Подчеркнуть грамматическую основу ( г??авные члены предложения).
Русский язык
В предложении. "Вот пробежала полевая мышь." Подчеркнуть грамматическую основу ( г??авные члены предложения).
Ответ(ы):
Гость:
Мышь - подлежащее ,выражено сущ. Подчеркивается одной чертой Пробежала - сказуемое,выражено гл.Подчеркивается двумя чертами Полевая - определение.Подчеркивается волнистой линией (но это второстепенный член предложения)
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