В предложении. "Вот пробежала полевая мышь." Подчеркнуть грамматическую основу ( г??авные члены предложения).

Гость: Гость:

Мышь - подлежащее ,выражено сущ. Подчеркивается одной чертой Пробежала - сказуемое,выражено гл.Подчеркивается двумя чертами Полевая - определение.Подчеркивается волнистой линией (но это второстепенный член предложения)