В прямоугольный трапеции основания равны 4 и 2. Острый угол при основании равен 45 г??адусов. Найдите площадь трапеции
Геометрия
В прямоугольный трапеции основания равны 4 и 2. Острый угол при основании равен 45 г??адусов. Найдите площадь трапеции
Ответ(ы):
Гость:
4-2=2 (4+2)/2*2=6 ответ=6
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