В прямоугольный трапеции основания равны 4 и 2. Острый угол при основании равен 45 г??адусов. Найдите площадь трапеции

Геометрия

В прямоугольный трапеции основания равны 4 и 2. Острый угол при основании равен 45 г??адусов. Найдите площадь трапеции

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