Помогите пожалуйста сделать задания, срооочно!!!!

Геометрия
Помогите пожалуйста сделать задания, срооочно!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Точка пересечения медиан делит их в соотношении 2:1, ответ 18 ОВ1/ОВ=1/2 отсюда ОВ=2хОВ1=12 ВВ1=ОВ+ОВ1=18
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