Помогите . выполни морфологический разбор имени прилагательного : ( на ) весеннее ( солнце )

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( на ) весеннее ( солнце ) - прилагательное, какое ? , признак предмета; начальная форма: весенний; Постоянные признаки : отстутсвуют ( если ты 1-4 до для вашей программы постоянные признаки отсутвуют); Непостоянные признаки : средний род, единственное число, Винительный падеж;Роль в предложении : определение ;