Строители построили 6 этажей дома за 8 месяцев сколько этожей в новом доме есле после возведения фундамента его строили ещё 2 года

Математика

Строители построили 6 этажей дома за 8 месяцев сколько этожей в новом доме есле после возведения фундамента его строили ещё 2 года

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