Строители построили 6 этажей дома за 8 месяцев сколько этожей в новом доме есле после возведения фундамента его строили ещё 2 года

Математика
Строители построили 6 этажей дома за 8 месяцев сколько этожей в новом доме есле после возведения фундамента его строили ещё 2 года
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 год = 12 месяцев ------------------------------------------ Пропорция: 6 этажей - 8 месяцев                      х этажей - 24 месяца х = 24 * 6 : 8 = 18 (эт.) Ответ: 18 этажей в новом доме.
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