Строители построили 6 этажей дома за 8 месяцев сколько этожей в новом доме есле после возведения фундамента его строили ещё 2 года
Математика
Строители построили 6 этажей дома за 8 месяцев сколько этожей в новом доме есле после возведения фундамента его строили ещё 2 года
Ответ(ы):
Гость:
1 год = 12 месяцев ------------------------------------------ Пропорция: 6 этажей - 8 месяцев х этажей - 24 месяца х = 24 * 6 : 8 = 18 (эт.) Ответ: 18 этажей в новом доме.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По вертикальному столбу высотой 6 метров ползет улитка За день она поднимается на 4 метра а за ночь опускается на 3 метров через сколько дней улитк...