По вертикальному столбу высотой 6 метров пойдет улитка За день она поднимается на 4 метра а за ночь опускается интернета через сколько дней улитка доберется до вершины столба
Математика
По вертикальному столбу высотой 6 метров пойдет улитка За день она поднимается на 4 метра а за ночь опускается интернета через сколько дней улитка доберется до вершины столба
Ответ(ы):
Гость:
Если за ночь спускается на 3 м, то 4 м-3 м=1 м за 1 день, значит 2 * 1 м = 2 м (за два дня) На третий день к вечеру - 2 м + 4 м = 6 м (вершина столба) Ответ: улитке понадобится 3 дня, чтобы добраться до вершины столба
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