Log0.25(2-x)^log4(x-4)lt;0

Алгебра
Log0.25(2-x)^log4(x-4)lt;0
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Log₀,₂₅(2-x)^log₄(x-4) ОДЗ: 2-x>0  x<2    x-4>0   x>4    ⇒ Неравенство решения не имеет.
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