Помогите написать сочинение на тему положительные и отрицательные числа в моей ж??зни

Гость: Гость:

Жил положительные и отрицательные числа но они между собо не дружили. И вот с давних пор положительные и отрицательные числа воевали хотя были они и похожи, но различия были значительные. Как то раз ноль напал на королевство положительных чисел, а отрицательные числа радовались и ликовали. Но когда ноль захватил оба королевства, то полжительные и отрицательные числа объяденились и вырвались из плена ноля.с тех самых пор положительные и отрецательные числа не воевали, а жили в мире и согласии. А ноль по прежнему стоит между положительным и отрецательным королевством пытаясь разрушить их дружбу и захватить мир.