Надо выписать страдательные причастия прошедшего времени. Вот текст. И ты передо мною взметнулась Твердыня древняя Кремля, Железным гулом содрогнулась Твоя священная земля. "Москва" и голос замирает, И слова выспреннего н...

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Надо выписать страдательные причастия прошедшего времени. Вот текст. И ты передо мною взметнулась Твердыня древняя Кремля, Железным гулом содрогнулась Твоя священная земля. "Москва" и голос замирает, И слова выспреннего нет, Взор опалённый озирает Следы величественных бед. Ты видела, моя столица, У этих древних алтарей Цариц заплаканные лица И лики тёмные царей.

Автор: Гость