Перевести стих с английского на русский но только русскими буквами How’s the weather? Do you know? Don’t ask me! I don’t know! Is it rainy? Is it snowy? I can’t see. C'mon, let's go!

Английский язык

Перевести стих с английского на русский но только русскими буквами How’s the weather? Do you know? Don’t ask me! I don’t know! Is it rainy? Is it snowy? I can’t see. C'mon, let's go!

Автор: Гость