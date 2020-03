Нужно набрать в паскале с командой повторения с параметрами. Пожалуйста , напишит?? полностью программу! Очень нужно :с :с :с тело цикла: Program W13; VAR y,A,x: REAL; LABEL 1,2,3,4; begin READ (A,x); If Alt;gt;0 then go...

Информатика

Нужно набрать в паскале с командой повторения с параметрами. Пожалуйста , напишит?? полностью программу! Очень нужно :с :с :с тело цикла: Program W13; VAR y,A,x: REAL; LABEL 1,2,3,4; begin READ (A,x); If Alt;gt;0 then goto 1 else goto 2; 1: If xgt;=o then goto 3 else goto 2; 2: WRITE ('нет решений'); goto 4; 3: y:=((sin(A)/cos(A))-7.85)/(sqrt(x)+(6+7/16)); WRITE('y=',y,'при А=,А,', при Х=',Х); 4:END.

