Подскажите какая разница между артиклями a и the

Английский язык
Подскажите какая разница между артиклями a и the
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А это определенный артикль а the неопределеный
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