Сделайте морфологический разбор глаголов. Я очень люблю птиц. Зимой наступили морозы.
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Сделайте морфологический разбор глаголов. Я очень люблю птиц. Зимой наступили морозы.
Ответ(ы):
Гость:
1. Любить-глагол,так как обозначает действие предмета. 2. Н.ф. - любить. 3. П.признаки.: невозвратн.,несов.в.,2 спр. 4. Н.пр.: изъявительнок наклонение,буд.вр. 5. В предложении является сказуемым. .
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