6 этажном доме на каждом на каждом этаже по 20 квартир всего в доме 27 однокомнатных ??вартир 54 двухкомнатная остальные трехкомнатные Сколько в доме трехкомнатных квартир

Математика
6 этажном доме на каждом на каждом этаже по 20 квартир всего в доме 27 однокомнатных ??вартир 54 двухкомнатная остальные трехкомнатные Сколько в доме трехкомнатных квартир
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6 * 20 = 120 квартир всего в доме 120 -27 - 54 = 39  - трехкомнатных квартир Ответ: 39 квартир трехкомнатных
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