6 этажном доме на каждом на каждом этаже по 20 квартир всего в доме 27 однокомнатных ??вартир 54 двухкомнатная остальные трехкомнатные Сколько в доме трехкомнатных квартир

Математика

6 этажном доме на каждом на каждом этаже по 20 квартир всего в доме 27 однокомнатных ??вартир 54 двухкомнатная остальные трехкомнатные Сколько в доме трехкомнатных квартир

Автор: Гость