Вычислить первый член геометрической прогрессии,если в3=-1, в4=2
Геометрия
Вычислить первый член геометрической прогрессии,если в3=-1, в4=2
Ответ(ы):
Гость:
Находим знаменатель q q=b4/в3 q= -2 общая формула геометрической прогрессии bn=b1*q^n-1 b4=b1*q^n-1 2=b1*(-2)^3 b1= -0,25
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