Как сокращать дроби?
Математика
Как сокращать дроби?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы сократить дробь нужно разделить её так чтоб получилась не сокращенная дробь
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