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Как сократить дробь 39/14
Математика
Как сократить дробь 39/14
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не как не сократить нету общего числа на которое можно разделить каждое число
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