Мини- сочинение Почему нужно употреблять предлоги
Русский язык
Мини- сочинение Почему нужно употреблять предлоги
Ответ(ы):
Гость:
Предлоги- это наши друзья. Ведь если мы не будем употреблять предлоги в нашей речи, она станет безграмотной. Приведём пример ( яблоки в саду) , если мы уберём предлог то получается ( яблоки саду). Речь становится неграмотная, неправильная и непонятная.
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