Мини- сочинение Почему нужно употреблять предлоги

Русский язык
Мини- сочинение Почему нужно употреблять предлоги
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Предлоги- это наши друзья. Ведь если мы не будем употреблять предлоги в нашей речи, она станет безграмотной. Приведём пример ( яблоки в саду) ,   если мы уберём предлог то получается ( яблоки саду).  Речь становится неграмотная, неправильная  и непонятная.
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