Мини- сочинение Почему нужно употреблять предлоги

Гость: Гость:

Предлоги- это наши друзья. Ведь если мы не будем употреблять предлоги в нашей речи, она станет безграмотной. Приведём пример ( яблоки в саду) , если мы уберём предлог то получается ( яблоки саду). Речь становится неграмотная, неправильная и непонятная.