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С этим событием связаны окончание Смутного времени
История
С этим событием связаны окончание Смутного времени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Избрание Михаила Романова на трон в 1613 году
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