Каков физический смысл коэффицента g

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G - Ускорение свободного падения . На земле в среднем g равно 9,8 м/с^2. Чтобы найти его на других планетах можно воспользоваться формулой GM/r^2 , где G - гравитационная постоянная, М - масса планеты, а r - ее радиус.