Народная игра король горы

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Народная игра король горы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Победителем является тот, кто удержался на горке больше определённого времени, например минуты.ВАЖНО! Нельзя сталкивать соперников ногами! После этого дается команда   НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ! МАРШ!  и все дружно лезут на горку. Каждый пытается залезть первым, обогнав соперников и занять вершину. Как только кому-то удалось достичь вершины, он встает во весь рост и кричит « Я царь горы!». Далее царь горы птается удержать свою власть, сталкивая соперников, которые пытаются его свергнуть и занять его пост. Если кому-то из игроков удалось побороть « царя » и столкнуть его с горы, он сановится новым « царем» и т.д. Если  вас набралось больше 8 человек, можно разделиться на две команды. В этом случае игрок, первым поднявшийся на вершину, может рассчитывать на помощь своей команды. Они борются с соперниками на склонах горы и не дают им приблизиться к своему « царю». Побеждает та команда, чей игрок добрался до вершины и смог удержаться там установленное время. Особенно интересна игра при наличии на склоне горы ледяных горок, тогда « царь» может скатывать вниз подобравшихся близко соперников, и усложнить подход к вершине. Хорошо, когда за игрой следит кто-то из взрослых, контролируя выполнение правил и остужая разошедшихся игроков.

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