Маме и деду вместе 101 год,папе и деду - 104 года,а всем вместе 135лет.На сколько лет мам?? моложе папы?срочно надо.

Математика
Маме и деду вместе 101 год,папе и деду - 104 года,а всем вместе 135лет.На сколько лет мам?? моложе папы?срочно надо.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На 3 года мама моложе папы
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