Маме и деду вместе 101 год,папе и деду - 104 года,а всем вместе 135лет.На сколько лет мам?? моложе папы?срочно надо.

Математика

Маме и деду вместе 101 год,папе и деду - 104 года,а всем вместе 135лет.На сколько лет мам?? моложе папы?срочно надо.

Автор: Гость