Разложите на множители: x³+y³+2xy(x+y)
Алгебра
Разложите на множители: x³+y³+2xy(x+y)
Ответ(ы):
Гость:
x³+y³+2xy(x+y)=(x+y)(x ²-xy+y²)+2xy(x+y)=(x+y)(x²-xy+y²+2xy)=(x+y)(x²+xy+y²)
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