Голицо-Волынская земля население

Гость: Гость:

Население Источников, по которым можно точно провести подсчёт населения Галицко-Волынского княжества, не сохранилось. В Галицко-Волынской летописи есть упоминания о том, что князья проводили переписи и составляли списки подконтрольных им сёл и городов, но эти документы до нас не дошли или являются неполными. Известно, что галицко-волынские князья часто переселяли жителей из завоёванных земель на свои территории, что давало рост населения. Также известно, что жители украинских степей бежали в княжество от монголо-татар, где и оседали. На основе исторических документов и топографических названий можно установить, что не менее трети населённых пунктов Волыни и Галичины возникли не позже появления Галицко-Волынского княжества, а их жители были в основном восточные славяне. Кроме них существовали немногочисленные поселения, основанные поляками, пруссами, ятвягами, литовцами, а также татарами и представителями других кочевых народов. В городах существовали ремесленно-купеческие колонии, в которых проживали немцы, армяне, сурожане, евреи.