Помагите пожалуста, зарание спасибо
Математика
Помагите пожалуста, зарание спасибо
Ответ(ы):
Гость:
8) 2x+x=42 3x=42 x=14-самед 2x=2*14=28-малик
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