В XVII веке мастера из селе Палех прославились... 1)Степными росписями 2)Лаковыми шкатулками 3)Иконами 4)Ювелирными изделиями
История
В XVII веке мастера из селе Палех прославились... 1)Степными росписями 2)Лаковыми шкатулками 3)Иконами 4)Ювелирными изделиями
Ответ(ы):
Гость:
В 17 веке мастера из села Палех прославились Иконами!Очень красивые были кстати
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