Задача: цена батона 90тг. чтобы его испечь, надо 400 г муки. Сколько тенге будет сэкон??млено, если испечь батон из 1кг муки по цене за 1 кг?

Математика

Задача: цена батона 90тг. чтобы его испечь, надо 400 г муки. Сколько тенге будет сэкон??млено, если испечь батон из 1кг муки по цене за 1 кг?

Автор: Гость