Задача: цена батона 90тг. чтобы его испечь, надо 400 г муки. Сколько тенге будет сэкон??млено, если испечь батон из 1кг муки по цене за 1 кг?
Математика
Задача: цена батона 90тг. чтобы его испечь, надо 400 г муки. Сколько тенге будет сэкон??млено, если испечь батон из 1кг муки по цене за 1 кг?
Ответ(ы):
Гость:
задача: цена батона 90тг. чтобы его испечь, надо 400 г муки. Сколько тенге будет сэкономлено, если испечь батон из 1кг муки по цене за 1 кг?
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