Вычислите используя законы сложения 1/5+8/25+7/25
Математика
Вычислите используя законы сложения 1/5+8/25+7/25
Ответ(ы):
Гость:
5/25+8/25+7/25=(5+8+7)/25=20/25=4/5=8/10=0,8 Ответ:0,8
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