У тебя есть племянница. Ответь на вопросы: а) Кто тебе мама племянницы? б) Кто тво?? папа маме племянницы? в) Кто твоя мама маме племянницы? г) Кто ты племяннице? д) Кто тебе сестра племянницы? А её брат?
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У тебя есть племянница. Ответь на вопросы: а) Кто тебе мама племянницы? б) Кто тво?? папа маме племянницы? в) Кто твоя мама маме племянницы? г) Кто ты племяннице? д) Кто тебе сестра племянницы? А её брат?
Ответ(ы):
Гость:
А) Сестра б)отец в)Мать г)Тетя д)Племянница, племянник
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