СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В порядке возрастания : 0,5125; 0,801; 0,205; 0,81; 0,21; 0,2; 0,0964; 0,0057???? ??омогите пожалуйста!!!!!¡¡¡¡!!!!!!!!!
Математика
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В порядке возрастания : 0,5125; 0,801; 0,205; 0,81; 0,21; 0,2; 0,0964; 0,0057???? ??омогите пожалуйста!!!!!¡¡¡¡!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
0,2,,21,57,81,205,801,5125
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