СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В порядке возрастания : 0,5125; 0,801; 0,205; 0,81; 0,21; 0,2; 0,0964; 0,0057???? ??омогите пожалуйста!!!!!¡¡¡¡!!!!!!!!!

Математика
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! В порядке возрастания : 0,5125; 0,801; 0,205; 0,81; 0,21; 0,2; 0,0964; 0,0057???? ??омогите пожалуйста!!!!!¡¡¡¡!!!!!!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0,2,,21,57,81,205,801,5125
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычислите используя законы сложения 1/5+8/25+7/25
Ответить
Окружающий мир
Принося жертвы идолам своих богов славяне молили бога грома и молний Петруна о чё??? бога Солнца Хорса о чём? богинь плодородия Рожаниц-об чём п...
Ответить
Математика
Садовник сажает тюльпаны,делая клумба в форме квадрата. он уже засадил клумба 4*4. сколько еще тюльпано в нужно посадить чтобы получилась клумба ...
Ответить
Математика
Какой наименьший знаменатель может иметь дробь равную дроби 156\288
Ответить
Окружающий мир
Памогитееее!!!! составить рассказ о значении леса для жизни зверей
Ответить