Почему жабы в отличие от лягушек могут жить в сухих местах
Биология
Почему жабы в отличие от лягушек могут жить в сухих местах
Ответ(ы):
Гость:
Жаба ищет для жилья менее мокрые места, чем лягушка, ее кожа более грубая и сухая, чем у лягушки. В отличие от большинства настоящих лягушек, большая часть настоящих жаб живет на суше. Взрослые жабы идут к воде только для размножения. А еще в древности воины смазывали лягушками раны, которые после этого быстро заживали. Все потому, что в коже земноводных имеются специальные железы, вырабатывающие жидкость, способную уничтожать микробы. Выходит, что противные на вид лягушки и жабы – самые чистые животные в природе!
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