Выделите запишите число в виде обыкновенной дроби или смешаного числа 4,9 8,95 1,567 0,2 0,043 0,008 5,06 12,018
Математика
Выделите запишите число в виде обыкновенной дроби или смешаного числа 4,9 8,95 1,567 0,2 0,043 0,008 5,06 12,018
Ответ(ы):
Гость:
4,9=4 9/10 8,95=8 95/100 1,567=1 567/1000 0,2=2/10 0,043=43/1000 0,008=8/1000 5,06=5 6/100 12,018=12 18/1000
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