Сколько моль оксида Al образуется при сгорании 2,7 г Al, если М(Al) =27 г/моль Помогите!!

Химия
Сколько моль оксида Al образуется при сгорании 2,7 г Al, если М(Al) =27 г/моль Помогите!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2.7g             xmol 4Al+3O2=2Al2O3 108g          2 mol x=2.7·2/108=0.05mol
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