Определите масштаб плана, если участок площадью 7200м2(квадратных) изображен на это?? плане в виде прямоугольника со сторонами 12см и 6см. (полное решение)
Математика
Определите масштаб плана, если участок площадью 7200м2(квадратных) изображен на это?? плане в виде прямоугольника со сторонами 12см и 6см. (полное решение)
Ответ(ы):
Гость:
1. 12*6=72 см² - площадь на плане 2. 1 м²=100 см*100 см=10 000 см² 3. 7200 м²=7200*10 000=72000000 см² - площадь на местности в см² 4. 72000000 см² / 72 см²=1 000 000 - площадь на местности в 1 000 000 раз больше площади на плане => 1см² на плане будет соответствовать 1 000 000 см² на местности. √1 000 000 = 1000 - (1см на плане = 1000см на местности) Масштаб: 1 / 1000
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