Определите масштаб плана, если участок площадью 7200м2(квадратных) изображен на это?? плане в виде прямоугольника со сторонами 12см и 6см. (полное решение)

Гость: Гость:

1. 12*6=72 см² - площадь на плане 2. 1 м²=100 см*100 см=10 000 см² 3. 7200 м²=7200*10 000=72000000 см² - площадь на местности в см² 4. 72000000 см² / 72 см²=1 000 000 - площадь на местности в 1 000 000 раз больше площади на плане => 1см² на плане будет соответствовать 1 000 000 см² на местности. √1 000 000 = 1000 - (1см на плане = 1000см на местности) Масштаб: 1 / 1000